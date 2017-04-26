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Erdoğan Somalili mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo’yu resmi törenle karşıladı.

Erdoğan Somalili mevkidaşını resmi törenle karşıladı

26 Nisan 2017 17:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen konuk Cumhurbaşkanı Farmajo’yu Külliye girişinde karşıladı. İki ülke milli marşlarının 21 pare top atışı eşliğinde çalınmasının ardından Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo tören kıtasını selamladı. Her iki ülke bakan ve bürokratlarının takdiminin ardından cumhurbaşkanları gazetecilere poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından yapılan anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo ile resmi akşam yemeğini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yiyecek.

Derya Yetim

Etiketler: Mohamed Abdullahi Farmajo, recep tayyip erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı


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