Erenoğlu: 'Milli ve yerli denetim kurulu VDK’ya sahip çıkılmalıdır'

Demokrat Denetim Elemanları Platformu (DEDEP) Başkanı Erhan Erenoğlu, Vergi Denetim Kurulu (VDK)’daki A, B, Ç şeklindeki harf ayrımının müfettişlerin çalışma motivasyonunu bozduğunu dile getirdi. DEDEP Başkanı Erenoğlu, "8 Haziran 2018 tarihinde yapılan VDK yönetmelik düzenlemeleri sakıncalıdır. Yapılan düzenleme ile adeta aktif denetim gücü harcanacaktır. Yetkililere çağrımız ise, bu sorunlar ancak Sayıştay sınav düzenlemesi ile çözüme kavuşabilir" dedi.

2011 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan VDK’nın üstün performans gösterdiğine vurgu yapan DEDEP Başkanı Erenoğlu, "Kurulduğu 2011 bir yılından beri üstün bir performans sergileyen denetimde ‘tek çatı’ reformu olarak bilinen Vergi Denetim Kurulu’nda son yıllarda alfabetik grup ayrımlarına dayalı yeni kast sistemi müfettişlerin çalışma barışını bozmaktadır" diye konuştu.

"İç idari uygulamalar rahatsız ediyor"

Vergi müfettişlerinin iç idari uygulamalardan rahatsız olduklarını ifade eden DEDEP Başkanı Erenoğlu şunları söyledi:

"Öteden beri tek çatı reformuna direnç gösteren, bu verimli ve başarılı reformu içlerine sindiremeyen bazı bürokratik elitistler milli ve yerli denetim kurulu olan VDK’da her geçen gün çıkarılan sorunlar ile müfettişlerin huzurunu kaçırmaktadır. Beşeri sermayeyi adaletsiz bir şekilde harcamakta oldukları, kamuoyunda bu yönde oldukça fazla haberler bulunmaktadır. Müfettişler ve mesleğe aktif denetim gücünün artırılması için alınan genç müfettişler, sorunları büyüten idari iç uygulamalardan oldukça rahatsızlardır. Adeta gizli bir üst akıl denetim reformunun dağıtılması için sistematik sorunlar doğurduğu görünümü ortada bulunmaktadır."

“VDK yönetmelik düzenlemeleri sakıncalıdır”

Geçtiğimiz günlerde yapılan VDK yönetmeliğine değinen Erenoğlu, "8 Haziran 2018 tarihinde yapılan VDK yönetmelik düzenlemeleri sakıncalıdır. Yapılan düzenleme ile adeta aktif denetim gücü harcanacaktır. Son sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklik, müfettişlerin yeterlik sınav sorunlarını çözmek yerine adeta aktif denetim gücünü harcamaya dönük bürokratik kurnazlıklarla doludur" şeklinde konuştu.

Yetkililere çağrıda bulunan Erenoğlu, "Bu sorunlar ancak Sayıştay sınav düzenlemesi ile çözüme kavuşabilir" dedi.

"VDK Cumhurbaşkanlığı sistemine bağlanmalıdır"

VDK’nın Cumhurbaşkanlığı teşkilatına bağlanması gerektiğini kaydeden Erenoğlu, "Yeni yönetim sistemi bu anlamda milli ve yerli denetim kuruluna sahip çıkmak için bir fırsattır. VDK’da hesabı olan her türlü oligarşik gizli gündemleri olanların oluşturduğu sorunları bertaraf etmenin yegâne yolu ve çözümü VDK'yı Cumhurbaşkanlığı teşkilatına almaktır. Ancak bu şekilde VDK üzerinde hesabı bulunan tüm yapıların hesapları bozulabilir" ifadelerini kullandı.