Ermenistan erken seçime gidiyor

Ermenistan Parlamentosunda ay başında muhalif partilerin bir araya gelerek erken seçimi engelleyen kararı kabul etmesi üzerine Başbakan Nikol Paşinyan istifa etmişti. Ermenistan Parlamentosu, Paşinyan'ın istifasının ardından başbakan seçmek için bugün ikinci kez toplandı. Paşinyan'ın tek aday olduğu oturumda parlamento yeni başbakanı seçemedi. Oylamanın ikinci kez başarısız olmasıyla Ermenistan Parlamentosu dağıldı ve erken seçime gitme mecburiyeti doğdu.

Ermenistan yasalarına göre, parlamentoda yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Yasalara göre, ikinci turda da başbakan seçilememesi durumunda parlamento dağılıyor ve ülkede erken seçime gidiliyor. Milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılıyor. Yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar geçici başbakan ve hükümet görevlerine devam ediyor.