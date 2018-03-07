Ersun Yanal: Süper lig sınıfta kaldı

Buca Belediyesi, Bucaspor Futbol Akademi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Kulübü’nün birlikte düzenlediği “Dünya’da ve Türkiye’de Futbol” paneline konuk olan ünlü teknik direktör Ersun Yanal, istatistiki verilerle Türk futbolunun durumunu ortaya koydu. Dokuz Eylül Üniversite Dokuz Çeşmeler Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen panel sporcuların ve sporseverlerin akınına uğradı.

Süper Lig’in sınıfta kaldığını vurgulayan Ersun Yanal, Süper Lig’in Avrupa’daki en yaşlı lig olduğunu ve en fazla yabancının Türkiye’de oynadığını söyledi. Yanal, altyapıda ise bir hayli geride olduğumuzu belirterek, “Süper Lig, altyapıdan yetişen futbolcuların en az oynatıldığı lig. Maalesef Süper Lig sınıfta kaldı. Ligimizin neye hizmet ettiğini anlamış değilim. 2011 yılında yabancı oranımız yüzde 56 iken şimdi bu oran yüzde 73’e çıktı” dedi.

Yanal, doğduğu topraklar olan Buca’da spora ve sporcuya destek veren bir belediye başkanı bulunmasından mutluluk duyduğunu belirtirken, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’yı hizmetlerinden dolayı takdir ettiğini söyledi.

Spor, sanat ve kültürün insan hayatı için en temel ihtiyaçlar olduğunu anlatan Ersun Yanal, “Hemen hemen aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya’da yaklaşık 7 milyon lisanslı sporcu varken bizim ülkemizde bu rakam 500 bin. Şu an 18 milyon civarı genç nüfusa sahibiz. Gençlerimizi spora yönlendirdiğimiz anda dünyaya kafa tutacak potansiyelimiz var. Ayrıca ülkemizde tesis karmaşası yaşıyoruz” diye konuştu.

“TALEPLERİNİZDE ISRARCI OLUN”

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kentte her yaş gurubunun spor yapabilmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtirken, “Eğer yerel yöneticiler kentte spor yapmak için alanlar oluşturabilirsek spor adamlarının işi daha çok kolaylaşacaktır” diye konuştu. Spor adamlarına da seslenen Başkan Piriştina, “Devlet görevlisi, belediye görevlisi gördüğünüzde mutlaka sporla spor camiasıyla ilgili ne isteğiniz varsa talep edin, ısrarcı olun. Çünkü bunu yapmak bu ülke adına, gelecekteki nesiller adına belediyelerimizin ana görevi” dedi.

Bucaspor Futbol Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ülgen ise altyapıya değer vermeyen kulüplerin kaybolmaya yüz tutacağını belirtti.