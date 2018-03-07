Diğer
Kategoriler

Ersun Yanal: Süper lig sınıfta kaldı

Ünlü teknik direktör Ersun Yanal genç, dinamik ve kalabalık bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin Avrupa’nın en yaşlı, altyapısında yetiştirdiği oyuncuları oynatmayan ve liginde en çok yabancı oyuncuya yer veren ülke olduğunu açıklarken, “Süper lig sınıfta kaldı” dedi.

Ersun Yanal: Süper lig sınıfta kaldı

07 Mart 2018 15:35

Buca Belediyesi, Bucaspor Futbol Akademi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Kulübü’nün birlikte düzenlediği “Dünya’da ve Türkiye’de Futbol” paneline konuk olan ünlü teknik direktör Ersun Yanal, istatistiki verilerle Türk futbolunun durumunu ortaya koydu. Dokuz Eylül Üniversite Dokuz Çeşmeler Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen panel sporcuların ve sporseverlerin akınına uğradı.

Süper Lig’in sınıfta kaldığını vurgulayan Ersun Yanal, Süper Lig’in Avrupa’daki en yaşlı lig olduğunu ve en fazla yabancının Türkiye’de oynadığını söyledi. Yanal, altyapıda ise bir hayli geride olduğumuzu belirterek, “Süper Lig, altyapıdan yetişen futbolcuların en az oynatıldığı lig. Maalesef Süper Lig sınıfta kaldı. Ligimizin neye hizmet ettiğini anlamış değilim. 2011 yılında yabancı oranımız yüzde 56 iken şimdi bu oran yüzde 73’e çıktı” dedi.
Yanal, doğduğu topraklar olan Buca’da spora ve sporcuya destek veren bir belediye başkanı bulunmasından mutluluk duyduğunu belirtirken, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’yı hizmetlerinden dolayı takdir ettiğini söyledi.

Spor, sanat ve kültürün insan hayatı için en temel ihtiyaçlar olduğunu anlatan Ersun Yanal, “Hemen hemen aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya’da yaklaşık 7 milyon lisanslı sporcu varken bizim ülkemizde bu rakam 500 bin. Şu an 18 milyon civarı genç nüfusa sahibiz. Gençlerimizi spora yönlendirdiğimiz anda dünyaya kafa tutacak potansiyelimiz var. Ayrıca ülkemizde tesis karmaşası yaşıyoruz” diye konuştu.

“TALEPLERİNİZDE ISRARCI OLUN”

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kentte her yaş gurubunun spor yapabilmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtirken, “Eğer yerel yöneticiler kentte spor yapmak için alanlar oluşturabilirsek spor adamlarının işi daha çok kolaylaşacaktır” diye konuştu. Spor adamlarına da seslenen Başkan Piriştina, “Devlet görevlisi, belediye görevlisi gördüğünüzde mutlaka sporla spor camiasıyla ilgili ne isteğiniz varsa talep edin, ısrarcı olun. Çünkü bunu yapmak bu ülke adına, gelecekteki nesiller adına belediyelerimizin ana görevi” dedi.

Bucaspor Futbol Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ülgen ise altyapıya değer vermeyen kulüplerin kaybolmaya yüz tutacağını belirtti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç