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Erzurum’da 6 kız öğrenci dumandan zehirlendi

Erzurum’da bir öğrenci evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen üniversiteli 6 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Erzurumda 6 kız öğrenci dumandan zehirlendi

24 Ekim 2016 23:59
Erzurum’da öğrenci evinde çıkan yangında 6 kız öğrenci dumandan zehirlendi - Tıkla İzle

Olay, saat 22. 00 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Kazım Karabekir Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı dairede elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Kısa süre sonra dairenin içerisini saran yangında dumandan zehirlenen 6 öğrenci olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iki itfaiye aracının müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri tutanak tutarak tahkikat başlattı.

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya 

Etiketler: 6 kız öğrenci, dumandan zehirlendi, Erzurum, öğrenci evinde çıkan yangın


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