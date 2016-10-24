Olay, saat 22. 00 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Kazım Karabekir Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı dairede elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Kısa süre sonra dairenin içerisini saran yangında dumandan zehirlenen 6 öğrenci olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iki itfaiye aracının müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri tutanak tutarak tahkikat başlattı.

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya