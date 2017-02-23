Diğer
Kategoriler

Esenler’de kaçak sigara operasyonu

İstanbul’da 76 bin paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Esenlerde kaçak sigara operasyonu

23 Şubat 2017 13:23
Esenler’de kaçak sigara operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler’de bir iş yerinde kaçak sigara depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adresi takibe alan polis ekipleri, depodan kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı esnada operasyon düzenledi. Operasyonda, depoda ve otomobilde 76 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirilirken, H.D. ve R.Ç. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin depodaki koliler içerisinde bulunan kaçak sigaralara el koydukları görülüyor.

Öte yandan, şüpheliler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. 

Tugay Saday

Etiketler: Esenler, kaçak sigara


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!