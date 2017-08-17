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Eski Almanya Başbakanı Schroeder: 'Kırım meselesinde hiçbir şey değişmeyecek'

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schroeder, Kırım konusunda hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi.

Eski Almanya Başbakanı Schroeder: Kırım meselesinde hiçbir şey değişmeyecek

17 Ağustos 2017 15:59

Eski Almanya Başbakanı ve Alman Sosyal Demokrat Partisi Üyesi Gerhard Schroeder, Kırım'ın statüsünü 'uzun vadeli geçici bir durum' olarak görmeye çağıran Almanya'nın Serbest Demokrat Partisi'nin lideri Christian Lindner'i destekleyerek Rusya'nın Kırım'daki durumunu değiştirmeyeceğini söyledi. Alman halkının Rusya ile normal ilişkiler kurmak istediğini belirten Schroeder, "Kırım meselesinde hiçbir şey değişmeyecek, geriye kalan konular ayrı ayrı ele alınmalıdır. Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için, her iki partinin de katkısı gerekiyor, ben payıma düşeni yapmaya hazırım" dedi. 

Etiketler: Gerhard Schroeder


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