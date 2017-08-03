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Eski Bakan Ayhan Çilingiroğlu’nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu beş yıldızlı otelin 19. katından atladı

Türkiye’nin eski Sanayi ve Ticaret Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu’nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu kaldığı beş yıldızlı otelde intihar etti.

Eski Bakan Ayhan Çilingiroğlunun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu beş yıldızlı otelin 19. katından atladı

03 Ağustos 2017 14:33
Eski bakanın kızı intihar etti - Tıkla İzle

Olay, Beşiktaş Etilerde bulunan lüks bir otelde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, eski Ticaret ve Sanayi Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu’nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu (51) dün Etilerde bulunan beş yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdı.

Akşam saatlerinde otele gelen Çilingiroğlu bir süre otelde kaldıktan sonra sabaha karşı kaldığı otelin 19'uncu katındaki odasından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini boşluğa bıraktı. Otelin bahçesine düşen Çilingiroğlu’nu gören otel yetkilileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ümit Makbule Çilingiroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar eden Çilingiroğlu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, herhangi bir psikolojik sorununun olmadığı öğrenilen Çilingiroğlu’nun intihar nedeni araştırılıyor. 


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