Müsabakayı yeni stadından oynamak isteyen ancak eksiklerinden dolayı onay alamayan Eskişehirspor Kulübü, gerekli eksiklikleri tamamladığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) iletti.

Yeni Malatyaspor Kulübü'ne de maçın Eskişehir’de oynanacağını bildiren Eskişehirspor Kulübü, stadın ışıklandırmasını yetiştiremediği için ise maç başlama saatinde değişiklik talep etti. Bu talebi değerlendiren TFF, Eskişehirspor ile Yeni Malatyaspor arasında Pazar günü oynanacak müsabakanın başlama saatini 1 saat geriye çekerek, maçı saat 14.00’e aldı.

Karara Yeni Malatyaspor cephesinden tepki gecikmedi

Alınan kararla ilgili İHA’ya konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, federasyonun tutumunu eleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, maçın oynanmasına 3 gün kala kendilerine bilgi verilmesine tepki göstererek, “Dünyanın hiçbir yerinde bir müsabakanın oynanacağı stat ve başlama saati maça 3 gün kala açıklanmaz. Eskişehirspor’un maçını yeni stadında oynaması kadar doğal bir şey olamaz. Ancak bu konunun daha önce halledilmesi gerekirdi. Bence federasyon bu konuda yanlış bir tutum içerisinde girdi. Bu konu daha önce halledilebilirdi. Bizim bu maçla ilgili rezervasyon yaparken yaşayacaklarımızı ve en önemlisi psikolojimizi de hesaba katması gerekirdi. Taraftarımız günlerdir maçın oynanacağı stadın belli olmasını bekliyor. Biraz saygı istiyoruz. Bir tarafın talepleri dikkate alınırken, diğer taraf hiçe sayılıyor” diye konuştu.

Mehmet Türel