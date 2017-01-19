Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Büyükelçi Ayalew Gobezie Workneh’i ağırladı. Etiyopya’nın gelişmekte olan bir ülke olduğuna işaret eden Workneh, Yenişehirli sanayicilere kendi ülkesinde yatırım yapmaları için çağrıda bulundu. “Etiyopya’da dostlarınız olduğunu bilin ve bizi ziyaret edin” diyen Büyükelçi Workneh, Etiyopya’da yatırımcılara özel imtiyazlar sağlandığını kaydetti. Ayalew Gobezie Workneh, Başkan Çelik’i de Etiyopya’ya davet etti.

Süleyman Çelik ise, Büyükelçi Workneh’i Yenişehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, ortak çalışmaların altına imza atabileceklerini ve iş adamlarıyla birlikte ziyaret programı yapabileceklerini söyledi. Çelik, Etiyopya ile olan tarihî ilişkilerin kurulacak yeni bağlarla daha da ileriye taşınacağını kaydetti.

Büyükelçi Workneh, daha sonra Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Meclis Başkanı Salih Hoşgönül ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Workneh, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nı (YTSO) ziyaret ederek Yenişehirli yatırımcılara Etiyopya’da yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Harun Sak

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