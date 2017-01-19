Diğer
Kategoriler

Etiyopya’dan yatırımcılara çağrı

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i ziyaret eden Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh, iş adamlarına Etiyopya’da yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Etiyopyadan yatırımcılara çağrı

19 Ocak 2017 13:29

Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Büyükelçi Ayalew Gobezie Workneh’i ağırladı. Etiyopya’nın gelişmekte olan bir ülke olduğuna işaret eden Workneh, Yenişehirli sanayicilere kendi ülkesinde yatırım yapmaları için çağrıda bulundu. “Etiyopya’da dostlarınız olduğunu bilin ve bizi ziyaret edin” diyen Büyükelçi Workneh, Etiyopya’da yatırımcılara özel imtiyazlar sağlandığını kaydetti. Ayalew Gobezie Workneh, Başkan Çelik’i de Etiyopya’ya davet etti.

Süleyman Çelik ise, Büyükelçi Workneh’i Yenişehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, ortak çalışmaların altına imza atabileceklerini ve iş adamlarıyla birlikte ziyaret programı yapabileceklerini söyledi. Çelik, Etiyopya ile olan tarihî ilişkilerin kurulacak yeni bağlarla daha da ileriye taşınacağını kaydetti.
Büyükelçi Workneh, daha sonra Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Meclis Başkanı Salih Hoşgönül ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Workneh, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nı (YTSO) ziyaret ederek Yenişehirli yatırımcılara Etiyopya’da yatırım yapmaları için çağrıda bulundu. 

Harun Sak
BURSA


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!