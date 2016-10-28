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Ev sahibi dedektif hırsızı bakın nasıl yakalattı

Adana’da bir emlakçı, evinden sürekli para çalınması üzerine önceden seri numarasını aldığı paraları kasaya koyduktan sonra takip ederek, hırsızın temizlikçi kadın olduğunu öğrenip, polise yakalattı.

Ev sahibi dedektif hırsızı bakın nasıl yakalattı

28 Ekim 2016 09:44

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, emlakçı A.A., arsa satın almak için bankadan 500 bin lira kredi çekti. A.A. çektiği parayı evdeki kasaya bıraktı. Birkaç gün sonra işlemlere başlayan A.A., kasadaki parayı alıp anlaşmaya vardığı arsayı almak için harekete geçti. A.A. parayı götürüp arsa sahibine verdi. Ancak parayı sayan arsa sahibi paranın 19 bin 700 lira eksik olduğunu söyledi. Bunun üzerine A.A. da parayı saydığında eksik olduğunu gördü. A.A. hemen krediyi çektiği bankaya giderek kredinin eksik olduğunu söyleyip yasal yollara başvurdu. Bu olaydan birkaç gün sonra kasaya 20 bin lira koyan A.A., parayı saydığında 7 bin 800 liranın eksik olduğunu fark etti. Eşine para alıp almadığını soran ve eşinin almadığını söylemesi üzerine A.A., evinde 6 aydır çalışan temizlikçi Emine K.’den şüphelendi. Hırsızın temizlikçi olup olmadığını öğrenmek için eşiyle harekete geçti.

Daha önceden seri numaralarını aldığı 12 bin lirayı yine kasaya koyup eşiyle birlikte evden ayrıldı. Bir süre sonra emlakçı, eşini eve gönderip parayı saymasını istedi. Eşi kasadaki parayı saydığında 3 bin 100 liranın alındığını gördü. Durumu hemen eşine bildirdi. A.A., eve gelmeden önce olayı polise bildirdi.

A.A., sitenin önüne polis ile birlikte gelip temizlikçinin çıkmasını beklemeye başladı. İşini bitirdikten sonra siteden ayrılan temizlikçiyi emlakçı ile birlikte takip eden polis, bir süre sonra durdurdu. Polisler, Emine K.’nin çantasında yaptığı aramada seri numaraları alınmış 3 bin 100 lirayı buldu. Emine K. gözaltına alındı. Bu arada bir inşaattan malzeme çalan Mehmet T. (33) de polis tarafından yakalandı. İnşaat malzemesi çalan hırsız ile Emine K. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı kadın tutuklanırken, inşaat malzemesi çalan hırsız adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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