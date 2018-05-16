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Everton, ‘Big Sam’ ile yollarını ayırdı

Milli futbolcu Cenk Tosun’un forma giydiği Everton, menajer Sam Allardyce ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Everton, Big Sam ile yollarını ayırdı

16 Mayıs 2018 12:11

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da ayrılık yaşandı. Milli golcü Cenk Tosun’un devre arasında transfer olduğu Everton’da, Teknik Direktör Sam Allardyce ile yolların ayrıldığı açıklandı. Everton resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Everton olarak, teknik patronumuz Sam Allardyce ile yollarımızı ayırdığımızı bildiriyoruz. 7 ay süreyle kulübümüzde görev alan Allardyce'a, zorlu görevinde, istikrar sağlamak adına yaptıkları için teşekkür ediyoruz” denildi. ‘Big Sam’ lakaplı Sam Allardyce, lacivert-beyazlı ekibin başında 24 hafta kalırken, ligde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.  

 

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