Everton, ‘Big Sam’ ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da ayrılık yaşandı. Milli golcü Cenk Tosun’un devre arasında transfer olduğu Everton’da, Teknik Direktör Sam Allardyce ile yolların ayrıldığı açıklandı. Everton resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Everton olarak, teknik patronumuz Sam Allardyce ile yollarımızı ayırdığımızı bildiriyoruz. 7 ay süreyle kulübümüzde görev alan Allardyce'a, zorlu görevinde, istikrar sağlamak adına yaptıkları için teşekkür ediyoruz” denildi. ‘Big Sam’ lakaplı Sam Allardyce, lacivert-beyazlı ekibin başında 24 hafta kalırken, ligde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.