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Evsizler soğuktan korunmak için Taksim Tüneli'ni mesken tuttu

Soğuktan korunmak için Taksim Tüneli'ni mesken tutan evsizlerin çöpten buldukları battaniyeler ve naylonlarla ısınmaya çalışmaları yürekleri burktu.

Evsizler soğuktan korunmak için Taksim Tünelini mesken tuttu

03 Ocak 2018 09:52
Evsizler soğuktan korunmak için Taksim Tüneli'ni mesken tuttu - Tıkla İzle

Her gün binlerce kişinin kullandığı Beyoğlu Taksim Tüneli adeta evsizlerin dinlenme ve uyuma noktası haline geldi. Soğuklardan korunmak ve uyumak isteyen evsizler Taksim Tüneli'ni mesken tuttu. Bazı evsizler tünelin kaldırımına dinlenmek için otururken, bazıları da uyudu. Soğuktan da korunmak isteyen evsizler, çöpten buldukları battaniyeleri ve naylonları üzerine örttüler. Tünelden geçen vatandaşların ise bu duruma aldırış etmeden geçip gitmesi dikkat çekti. Havanın soğuk olması nedeniyle arabaların gürültüsüne bile aldırış etmeyen evsizlerin yürek burkan hali ise kameralara yansıdı. 

Etiketler: evsizler, Taksim Tüneli

 

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