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Eylül ayı cirolarında artış var

Eylül ayı cirolarında artış var
Eylül ayı cirolarında artış var

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksleri açıklanırken, 2018 Eylül ayındaki ciro endeksinin bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 32,3 arttığı saptandı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ciro endekslerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 Eylül ayı; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksinin, geçen yılın aynı dönemime oranla yüzde 32,3 arttığı saptandı. En çok ciro artışının ise sanayi sektöründe yaşandığı görüldü. Böylelikle 2018 Eylül ayı sanayi sektöründeki cironun, 2017 yılı Eylül ayına göre yüzde 49,4 arttığı görüldü. Bununla birlikte hizmet sektöründe yüzde 37,1 artış yaşandığı kaydedilirken, ticaret sektöründe yüzde 26,2, inşaat sektöründe ise yüzde 3,5 artış belirlendi. 

En çok hizmet sektörü konuşuldu 

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede, hizmet başlıklarının medya yansımaları da belli oldu. Ciro endeksleri üzerinden yapılan medya incelemesinde; en çok konuşulan başlığın 615 bin 762 haberle hizmet sektörü olduğu görüldü. Hizmet sektörünü, 340 bin 894 haberle ticaret, 330 bin 376 haberle sanayi ve 153 bin 192 haberle de inşaat sektörleri takip etti.  

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