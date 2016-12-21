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Facebook renkleniyor: Android kullanıcıları şanslı

Renkler Facebook’un görsel imajına oldukça büyük katkı sağlayacak. Facebook bugün gönderilere yeni bir özellik ekliyor. Metin içerikli gönderilerinize artık arka plan rengi ekleyebilirsiniz.

Facebook renkleniyor: Android kullanıcıları şanslı

21 Aralık 2016 16:58

Renkli arkaplan özelliğini kullanmak için, durum çubuğuna tıklayıp renk seçmeniz yeterli olacaktır. Ancak bu özellik link, resim ve video gönderilerinizde bulunmuyor.

Basit bir özellik olmasına rağmen, renkler Facebook’un görsel imajına oldukça büyük katkı sağlayacak. Dünya’nın en büyük sosyal platformu artık sadece mavi beyaz olmayacak.

Özellik bu hafta içerisinde Android’e geliyor. Arkaplan renklerini iOS ve internet kullanıcıları da görebilecek, fakat bundan yararlanabilmeleri için birkaç ay beklemeleri gerekiyor.

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Etiketler: android, Facebook


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