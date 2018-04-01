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Faruk Yıldız öğrencilerle söyleşilerini sürdürüyor

Öğrencilere kitap okumanın önemini anlatmaya devam eden Yazar Faruk Yıldız, “Kitap, bize insan olmanın nezaketini ve inceliğini kazandırır” dedi.

Faruk Yıldız öğrencilerle söyleşilerini sürdürüyor

01 Nisan 2018 12:15

İkinci baskıya hazırlanan ödüllü romanı “Evvel Zaman İhtilali” ile büyük beğeni toplayan Faruk Yıldız, öğrencilerle edebiyat söyleşilerini sürdürüyor. Yıldız’ın bu seferki adresiyse Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Gökçeçakmak Ortaokulu idi. "Okumak Üzerine Sorular" konulu etkinlikte öğrencilere nasihatlerde bulunan ünlü yazar, kitapların okuyucuya insan olmanın nezaketini ve inceliğini kazandırdığını belirterek, “Bir hikâyeyi okumak ile yaşamak arasında çok fark yoktur. Bu hayatı anlamak, yorumlamak ve güzel yaşamak için bulunmaz bir zenginlik ortaya çıkarır. Okuyan insanın ruh dünyası ve ufku genişler” diye konuştu.

“Önce kendimizi aramalı ve bulmalıyız” 

İnsanın olduğu her yerde bir hikâye de olduğunu kaydeden Yıldız, “Kendi hayat hikâyesini doğru yazmak, kendi hayatının kahramanı olmak istiyorsak edebiyatı dünyamızdan çıkaramayız” dedi. 

Her insanın farkında olsa da olmasa da bir arayış içinde olduğunu anlatan Faruk Yıldız, “Önce kendimizi aramalı ve bulmalıyız. Ancak bunu yapabildiğimizde kendimize, çevremize ve dünyamıza yeni şeyler katabiliriz. Bu arayışta en büyük yardımcımız kitaplardır” ifadelerini kullandı.
Söyleşinin sonunda başarılı yazar, öğrencilere kitap imzaladı.  

 

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