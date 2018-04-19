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Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupada 2-0 mağlup olunan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fatih Terim PFDKya sevk edildi

19 Nisan 2018 16:53

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan sevk kararı şu şekilde: 

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, 

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.  

 

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