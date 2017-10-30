Fatih’te bir binanın çatı katı çöktü - Tıkla İzle

Olay, Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan 2 katlı kullanılmayan eski bir binada meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden binanın çatı katı çöktü. Çatıdan kopan parçalar yola kısman yola düşerken o sıra yolda kimsenin bulunmamasıyla olası bir faciadan dönüldü. Olayın ardından binanın altında dükkanları bulunan esnaf tedbir amacıyla dükkanlarını kapattı.

Binada birden çökme yaşandığını ancak kimseye herhangi bir zarar gelmediğini aktaran çevre yola düşen parçaları kenara kaldırdı.

Olayın ardından olay yerine sevk edilen ekipler çevre güvenliği aldı.

Mehmet Altunışık

