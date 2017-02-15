Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Fatsa’da otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

Fatsa’da otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir otomobilin çarptığı anne hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.

Fatsada otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

15 Şubat 2017 20:54
Fatsa’da otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ordu-Samsun karayolu Kurtuluş Mahallesi Sahil Caddesi'nde yolun karşısına geçmekte olan anne Merve Özgez(67) ve kızı Hacer Uru(41), Meryem A. idaresindeki 34 PA 8672 plakalı otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi anne ve kıza olay yerinde müdahale etti. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan anne Merve Özgez, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kızı Hacer Uru'nun durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü Meryem A. gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Altay

Etiketler: fatsa, kızı yaralandı, ordu, otomobilin çarptığı anne öldü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!