İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Kulübü 'Yargıda Savcılık Makamının Rolü' isimli bir konferans düzenledi. Konferansın konuğu İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, öğrencilere kariyer planları hakkında tavsiyelerde bulundu.

Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Konferansta öğrencilere küçük bir konuşma yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "15 Temmuz'un bir devamı olarak dört bir koldan bütün terör örgütlerinin Türkiye'yi hedefe koydukları bir dönem içindeyiz. Ne yaşadığını, niçin yaşadığını bilen toplumlar için gelecek vardır. O toplumların da öncü rolünü gençler üstlenir. Bunu unutmamak gerekir. Bu dönemde bilgi de yetmemektedir. Bilgi bilince dönüşmeden bir işe yaramıyor. Sizden ricamız odur ki yaşadığımız çağda tanıklık ettiğiniz her şeyi çok iyi biriktirip, onu bilince taşıyın. Taşıyın ki geleceğimiz güvende ve aydın olsun. Bu zor günlerden birlik, beraberlik içerisinde çıkalım. Bu yeniden bir kurtuluş mücadelesidir. Yeniden bir milli mücadelenin içindeyiz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi bu bir milli seferberlik. Dolayısıyla bu ruhun ayağa kalkması ve bu toprakların bir tunç gibi siper olması gerekiyor ki bu hamleyi yapanlar en sonunda pes etsinler. Bu coğrafyadan çıkacak büyük bir gücün önünü kesmenin direncini ve bu cesareti artık gösteremesinler. O açıdan bu tür etkinlikleri hep bu bilinçle takip etmenizi sizden özellikle rica ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında öğrencilere bilgi verdi

"Bu vatanı, bu milleti görev size düştüğü anda koruyup kollamak hepimizin görevidir" diyerek sözlerine başlayan İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, "Cumhuriyet savcısı adında Cumhuriyet olan sonunda da sav yani iddia anlamına gelen sözcük bulunan, devlet adına iddiada bulunan kişi anlamına gelir. Aynı zamanda devletin de savunucusu olan kişi demektir. Yani devlete yönelik gerek vatandaşlar tarafından gerekse terör örgütleri tarafından her türlü kalkışmanın, teşebbüsün cezalandırılması, engellenmesi yönünde harekete geçme mecburiyetinde olan meslek grubudur. Cumhuriyetin ilk yıllarında müdde-i umumi adıyla anılırken 1960 yılından sonra Cumhuriyet savcısı olarak isimlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Konferans, plaket ve hediye takdiminin ardından son buldu.

SİNEM ERYILMAZ