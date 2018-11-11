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Fenerbahçe 4 maç sonra evinde kazandı

Fenerbahçe 4 maç sonra evinde kazandı
Fenerbahçe 4 maç sonra evinde kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 4 maç sonra ilk kez evinde kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek evinde 4 maç sonra ilk kez kazandı. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'in 1. haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etmiş ve daha sonra 4. haftada Kayserispor'a 3-2 mağlup olmuştu. 6. haftada Beşiktaş, 8. haftada Başakşehir ile berabere kalan sarı-lacivertliler son olarak 10. haftada Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe 12. haftada Alanyaspor karşısında 2-0'lık net bir galibiyet alarak sahasında galibiyet hasretine son vermiş oldu.  

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın

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