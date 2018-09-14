İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Alex'in doğum gününü kutladı

Fenerbahçe, Alex'in doğum gününü kutladı
Fenerbahçe, Alex'in doğum gününü kutladı

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takımın efsane futbolcusu Alex De Souza’nın doğum gününü kutladı.

Süper Lig'in 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertli forma altında 9 sezonda 340 resmi maça çıkıp 171 gol atan Brezilyalı futbolcu Alex De Souza'nın bugün doğum günü. Fenerbahçe 41 yaşındaki eski futbolcunun yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Sarı-lacivertliler, kutlama mesajında, "Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex! Yüz kere Alex, bin kere Alex! Çubuklu ile bizlere yaşattığın her şey için teşekkürler! Doğum günün kutlu olsun Alex" ifadelerine yer verdi.


 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.