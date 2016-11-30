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Fenerbahçe ilk kez yenildi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta maçında Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine 72-69 yenildi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, gruptaki ilk mağlubiyetini alırken Dinamo Kursk, 4. maçını da kazandı.

Fenerbahçe ilk kez yenildi

30 Kasım 2016 22:44

FIBA Avrupa Ligi maç sonucu: Fenerbahçe: 69 - Dinamo Kursk: 72

Karşılaşmaya etkili başlayan Dinamo Kursk, Ogwumike-McCoughtry ikilisinin basketleriyle 2. dakikada 6-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, farklı oyuncuların yakaladığı isabetlerle 5. dakikada öne geçti: 9-8. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, bitime 54 saniye kala McCoughtry'nin atışıyla öne geçen Rus temsilcisi, çeyreği 19-17 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna da hızlı başlayan konuk ekip, McCoughtry ve Vidmer'in ürettiği skorlarla 11. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 17-23. Üstün oyununu sürdüren ve 16. dakikada Cruz'un isabetiyle farkı 9 sayıya (24-33) yükselten konuk ekip, 18. dakikada Vadeeva'nın basketiyle çift haneli farka ulaştı: 27-37. Yaptığı sert savunmayla toparlanan ve periyodun kalan bölümünde rakibine sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, farklı oyunculardan bulduğu isabetlerle 8-0'lık seri yakaladı ama soyunma odasına misafir takım 37-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına ilk devre sonunda yakaladığı 8-0'lık seriyi 14-0'a taşıyarak giren Fenerbahçe, 22. dakikada 4 sayı farkla öne geçti: 41-37. Hücumda gösterdiği etkili performansla 27. dakikaya kadar rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, Ogwumike'nin isabetine engel olamayınca misafir takım 47-46 öne geçti. Dinamo Kursk, Gruda'nın skorer oyununa çeyreğin son dakikasında McCoughtry ve Cruz ile skor üreterek cevap verdi ve son periyoda 53-51 üstün girdi.

Mücadelenin son çeyreğine Pelin Bilgiç ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle giren sarı-lacivertliler, 33. dakikada yeniden öne geçti: 56-55. Oldukça çekişmeli geçen maçın 35. dakikasında Kirillova'nın basketliyle skor eşitlendi: 60-60. Fenerbahçe, son bölümde Gruda ile skor yakalarken, Dinamo Kursk bu sayılara McCoughtry ile cevap verdi. Periyodun son bölümünde Kirillova ve Vadeeva ile skor üreten Dinamo Kursk, sahadan 72-69 galip ayrılan taraf oldu.

Maçın en skorer ismi Dinamo Kursk formasıyla 23 sayı üreten McCoughtry olurken, Fenerbahçe'de Gruda ve Quigley'in 21'er sayısı mağlubiyete engel olamadı.
Sarı-lacivertliler, 7 Aralık Çarşamba günü Polonya ekibi Wisla Can Pack'e konuk olacak. 

Etiketler: Dinamo Kursk, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu, yenildi


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