Diğer
Kategoriler

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel 1,5 ay sahalardan uzak

Fenerbahçe'de dün oynanan Krasnodar maçında sakatlanarak oyundan çıkan Volkan Demirel'in 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel 1,5 ay sahalardan uzak

23 Şubat 2017 15:27

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Fenerbahçe dün Krasnodar'ı konuk etmişti. Maçın 71. dakikasında sakatlanarak yerini Fabiano'ya bırakan tecrübeli kalecinin sağ bacağında şiddetli ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.

Volkan Demirel'in çekilen MR'ın da sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas gurubunda tama yakın yırtık (grade 3) tespit edildiği bildirildi.

Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan Volkan Demirel, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. 

Etiketler: fenerbahçe, Volkan Demirel


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!