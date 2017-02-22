Diğer
Kategoriler

Fenerbahçe Krasnodar AZ TV’de yayınlanacak mı? AZ TV yayın akışı

Fenerbahçe Krasnodar AZ TV’de yayınlanacak mı merak ediliyor. Futbolseverler Fenerbahçe Krasnodar maçı için nefesini tuttu. Peki AZ TV Fenerbahçe Krasnodar maçını yayınlayacak mı? İşte detaylar…

Fenerbahçe Krasnodar AZ TVde yayınlanacak mı? AZ TV yayın akışı

22 Şubat 2017 15:19

Fenerbahçe Krasnodar AZ TV’de izlenecek mi sorusunun cevabı haberimizde. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Krasnodar deplasmanında 1-0 yenilmişti. Futbolseverler Fenerbahçe Krasnodar maçı için nefesini tuttu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında bugün Krosnadar ile karşılaşacak. Fenerbahçe Krasnodar deplasmanında 1-0 yenilmişti. Peki Fenerbahçe Krasnodar maçı AZ TV’de yayınlanacak mı? Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Krasnodar maçı saat kaçta?

AZ TV CANLI İZLE
 

FENERBAHÇE KRASNODAR MAÇI AZ TV’DE YAYINLANACAK MI?

Fenerbahçe Krasnodar maçı AZ TV’de yayınlanmayacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Rus rakibi Krasnodar ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Krasnodar maçı Tivibu Spor 2 , Arena Sport 6 HD (cro) BNT HD (bulgaria) EuroSport 1 Sweden HD EuroSport 2 Denmark / HD Nova Sport 1 (czech) / HD SuperSport 7 za / HD kanallarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE KRASNODAR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda saat kaçta sorularının cevabı iha.com.tr'de. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Krasnodar’ı ağırlayacak. Fenerbahçe Krasnodar karşılaşması Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Turun ilk karşılaşmasında deplasmanda vasat bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, maçı da 1-0 kaybetmişti. Son haftalarda Süper Lig’de de istediğini alamayan Advocaat’ın takımı, yarınki mücadeleyi kazanarak hem turu geçmek hem de taraftarlarına kendini affettirmek istiyor.

AZ TV YAYIN AKIŞI

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

23:45 Futbol. Çempionlar liqası. "Porto" - "Yuventus"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

 

Etiketler: az tv, fenerbahçe krasnodar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!