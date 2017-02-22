Fenerbahçe Krasnodar AZ TV’de izlenecek mi sorusunun cevabı haberimizde. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Krasnodar deplasmanında 1-0 yenilmişti. Futbolseverler Fenerbahçe Krasnodar maçı için nefesini tuttu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında bugün Krosnadar ile karşılaşacak. Fenerbahçe Krasnodar deplasmanında 1-0 yenilmişti. Peki Fenerbahçe Krasnodar maçı AZ TV’de yayınlanacak mı? Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Krasnodar maçı saat kaçta?

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Fenerbahçe Krasnodar maçı AZ TV’de yayınlanmayacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Rus rakibi Krasnodar ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Krasnodar maçı Tivibu Spor 2 , Arena Sport 6 HD (cro) BNT HD (bulgaria) EuroSport 1 Sweden HD EuroSport 2 Denmark / HD Nova Sport 1 (czech) / HD SuperSport 7 za / HD kanallarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE KRASNODAR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda saat kaçta sorularının cevabı iha.com.tr'de. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Krasnodar’ı ağırlayacak. Fenerbahçe Krasnodar karşılaşması Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Turun ilk karşılaşmasında deplasmanda vasat bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, maçı da 1-0 kaybetmişti. Son haftalarda Süper Lig’de de istediğini alamayan Advocaat’ın takımı, yarınki mücadeleyi kazanarak hem turu geçmek hem de taraftarlarına kendini affettirmek istiyor.

AZ TV YAYIN AKIŞI

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

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18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

23:45 Futbol. Çempionlar liqası. "Porto" - "Yuventus"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"