MANCHESTER UNİTED 4-0 FENERBAHÇE

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56'Darmian sağ kanatta topla buluştu. İçeriye çevirdiği top bir an için boşta kaldı. Şener son anda penaltı noktasında topu uzaklaştırdı.

55'Souza, Emenike'ye uzun yolladı. Savunma araya girdi. Sonrasında Pogba topun sahibi oldu.

54'Van Persie'nin kullandığı serbest vuruşta Skrtel ofsayt pozisyonunda...

53'Alper pres yaptı ve topu kaptı. Sonrasında Shaw'ın hareketi faul. Sağ çaprazdan serbest vuruş kullanılacak.

53'Volkan'ın ortası ters bir vuruş sonrasında De Gea topun sahibi oldu.

52'Volkan Şen sol kanatta hareketlendi. Darmian'dan sıyrılamadı. Korner...

52'Mehmet Topal sol kanatta Hasan Ali'ye aktarmak istedi ancak başarılı olmadı.

51'Alper'in pasında Volkan çizgiye indi. İçeriye sert çevirdiği topa kimse dokunamadı.

50'Souza'nın pasında Volkan topu istediği gibi kontrol edemedi. Devamında Alper Potuk topla buluştu.

49'Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların vuruşuyla tekrar başladı.

48'Roman Neustadter çıkarken topu kaybetti. Martial hareketlendi. Savunma araya girdi. Sonrasında

Lingard ceza sahası dışında topla buluştu ve vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

48'GOL! Lingard

47'Pogba hareketlendi. Alper Potuk araya girdi. Sonrasında top yine kaybedildi.46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

İLK YARI BİTTİ: 3-0

45'Rooney sağ kanatta hareketlendi. Pasında Lingard topu geriye çıkardı. Paul Pogba uzak mesafeden topun gelişine vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

45'GOL! Pogba

45'İlk yarıya en az 1 dakika eklenecek.45'Alper sol kanatta hareketlendi. İki kişinin arasından çıkamadı ve faul...

44'Volkan Şen topla hareketlendi. Ayağında açtı ve topu kaybetti.

43'Kullanılan kornerde Fenerbahçe savunması topu karşıladı.

43'Mata'nın sol kanattan ortasında top savunmaya çarptı. Manchester United korner kullanacak.

42'Van Persie, Volkan'a çıkardı. Onun ortasında Pogba ceza sahasında topu uzaklaştırdı.

41'Şener'in pasında Volkan Şen hareketlendi. Pogba araya girdi. Korner...

40'Van Persie'nin köşe vuruşunda top De Gea'da kaldı.

40'De Gea'ya ters top atıldı. Fenerbahçe korner kullanılacak.

40'Pogba kafayla Rooney'in önüne indirdi. Skrtel araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

39'Alper Potuk sol kanatta topu kontrol etmek istedi. Darmian faul yaptı. Mehmet Topal uzun oynadı. Top doğrudan auta çıktı.

38'Volkan'ın ortasında De Gea çıktı ve topun sahibi oldu.

37'Souza gole çok yaklaştı. Mehmet Topal kaptığı topta hızlı çıktı. Pasında Souza ilk rakibini geçti. Vuruşunda De Gea topu çıkardı.

36'Robin Van Persie topla ilerlemek istedi. İki savunma oyuncusu araya girdi. Van Persie yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi.

35'Karşılaşma temsilcimiz Fenerbahçeli futbolcuların vuruşuyla tekrar başladı.

34'Martial penaltı vuruşunda topu sol köşeye gönderdi. Volkan köşeyi bildi ancak topa dokunamadı.

34'Maalesef yine gol! Martial

34'Martial topun başında...

33'Yine penaltı! Mata'nın verdiği pasta Martial, Şener'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

32'Karşılaşma Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla tekrar hareketlendi.

31'Pogba penaltı vuruşunda topu sol köşeye gönderdi. Volkan sağ köşeye uzanmıştı.

31'Maalesef gol! Pogba

31'Topun başında Pogba var...

30'Penaltı! Carrick'in Mata'ya gönderdiği uzun topta Mata ceza sahası içinde Kjaer'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

29'Rooney ceza sahasına girmek istediği esnada Skrtel araya girdi. Sonrasında Şener topu uzaklaştırdı.27'Orta alanda Alper Potuk topu kazandı. Alper sağ kanatta hızlı çıktı. Şener'in koşu yoluna gönderdi. Carrick araya girdi.

26'Ev sahibi tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

26'Paul Pogba uzak mesafeden şutunu çekti. Top savunmadan döndü. Manchester United hazırlık pasları yapıyor.

25'Juan Mata, ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Martial topa dokunamadı. Aut...

24'Darmian, Volkan Şen'in müdahalesi sonrası sağ kanatta yerde kaldı. Faul. Paslaşarak kullandılar.

24'Pogba ile Shaw sol tarafta paslaştı. Şener araya girdi ancak tekrar topu kaybetti. Manchester United atağı devam ediyor.

23'Hasan Ali, Volkan Şen'e aktardı. Volkan'ın topuk pasında top Manchesterlı oyuncularda kaldı.

22'Mata, Rooney'nin koşu yoluna top gönderdi. Rooney topu kontrol edemedi.

17'Wayne Rooney, sağ taraftan ceza sahasına girmek istedi. Skrtel bir kritik müdahale daha yaptı.

16'Lingard sağ kanattan ceza sahasına çevirdi. Hasan Ali araya girdi.

15'Atağın devamında Alper topu kaptı ve Pogba'nın müdahalesi sonrası top auta çıktı.

15'Martial'ın içeriye çevirdiği topta Skrtel son anda araya girdi.

14'Paul Pogba'nın sağ çaprazdan vuruşunda top savunmaya çarptı. İngiliz ekibi tüm hatlarıyla temsilcimizin yarı sahasına yerleşti.11'Alper, sağ kanatta pres yaptı ve savunma topu taca atmak zorunda kaldı. Sağ kanattan Alper geldi. Mehmet Topal'a ktardı. Onun pasında Volkan Şen topla buluştu. Mehmet Topal tekrar aldığı topta Hasan Ali'nin koşu yoluna aktarmak istedi ancak top dışarı çıktı.

10'Souza sağ kanatta topla buluştu. İçeriye çevirdiği topta Shaw araya girdi.

10'Top Manchester United'a geçtiğinde Türk taraftarlarının ıslık sesiyle yoğun bir şekilde duyuluyor.

9'Şener, sağ kanatta topu Alper'e aktarmak istedi. Shaw yine başarılı.

8'Persie'ye gönderilen uzun topta savunma araya girdi. Sonrasında Manchester uzun oynadı. Top yine Fenerbahçe'de...

7' Bu dakikalarda Fenerbahçe topla daha çok oynuyor. Saunmada hazırlık pasları yapılıyor.

6' Rooney ceza sahasında topla buluştu. Alper Potuk araya girdi ve topu kaptı.

3' Savunma araya girdi. Manchester United kısa paslarla çıkmaya çalıştı. Kjaer, Rooney'e faul yaptı. Paslaşarak kullandılar.

1' Karşılaşmaya Manchester United başlıyor.

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Stat: Old Trafford

Hakemler: Benoit Bastien xx, Frederic Haquette xx, Hicham Zakrani xx

Manchester United: De Gea xx, Darmian xx, Smalling xx, Bailly xx, Shaw xx, Carrick xx, Pogba xx, Mata xxx, Rooney xx, Lingard xx, Martial xxx

Yedekler: Romero, Rojo, Mensah, Memphis Depay, Fellaini, Ibrahimovic, Marcus Rashford

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Fenerbahçe: Volkan Demirel x, Şener x, Kjaer x, Skrtel x, Hasan Ali x, Mehmet Topal x, Neustadter x, Josef xx, Alper x, Volkan Şen x, Van Persie x

Yedekler: Fabiano Ribeiro, İsmail Köybaşı, Miroslav Stoch, Caner Koca, Ramazan Civelek, Emenike

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Pogba (dk. 31 pen. ve 45+1), Martial (dk. 34 pen.) (Manchester United)

Sarı kart: Skrtel (Fenerbahçe)

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:

Volkan Demirel - Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım , Mehmet Topal, Josef de Souza, Roman Neustadter, Alper Potuk, Volkan Şen, Robin Van Persie

MANCHESTER UTD.'NİN İLK 11'İ:

David De Gea, Darmian, Smalling, Bailly, Shaw, Carrick, Paul Pogba, Juan Mata, Rooney, Lingard, Martial

DİCK ADVOCAAT'TAN NEUSTADTER SÜRPRİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, fazla forma şansı vermediği Roman Neustadter'i Manchester United karşısında ilk 11'de görevlendirdi. Ayrıca, Robin van Persie de ilk 11'e girdi.