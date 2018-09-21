Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda dün deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal'ın adı ön plana çıktı. Maç esnasında ve sonrasında taraftarlar tarafından Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe getirilmesi istendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada #GeçOlmadanErsunYanal hashtaginin altına takımın başında Ersun Yanal'ı görmek istedikleri yönünde birçok mesaj paylaştı.

Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken 40 maça çıkmış ve 26 galibiyet, 4 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak sarı-lacivertlileri şampiyonluğa taşımıştı.

Ozan Buğra Koşar