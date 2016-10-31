Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyesi’nde düzenlenen 4. Uluslararası Cam Festivali’ne İngiltere’den Steven Ciezki, Amerika’dan Colin Webster, Japonya’dan Nobuyuki Fujiwara sanatçı olarak katıldı. Cam sanatının inceliklerinin anlatıldığı konferans ve Sıcak Cam Üfleme Çalıştayları’nın gerçekleştiği 4. Uluslararası Cam Festivali bir hafta sürdü.

4. Uluslararası Cam Festivali’nde Sıcak Cam Üfleme Çalıştayları düzenleyen Ciezki, Webster ve Fujiwara çalıştay süresince cama hayat verirken, cam sanatının inceliklerini de izleyicilerle paylaştı. Cam sanatçıları, bir camın oluşturulmasından işlenmesine ve şekillendirilmesine kadar süren bütün aşamalarını kendilerini izleyen izleyicilere sergiledi.

Cam Festivali’ne yoğun ilgi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un da izleyicileri arasında bulunduğu Sıcak Cam Üfleme Çalıştayları'na Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. Festival boyunca milletvekillerini, belediye başkanlarını, sanatçıları ağırlayan 4. Uluslararası Cam Festivali, okullardan, kreşlerden, üniversitelerden, Samsun, Rize, Nevşehir, Afyon, Kütahya ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden ziyaretçi akınına uğradı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da festivalin düzenlendiği Tarihi Kurşunlu Külliyesi’ne gelerek, festival çalışmalarını izledi. 4. Uluslararası Cam Festivali’ni izlemek için Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden öğrenci ve akademisyenler Eskişehir’e geldi. Festivalin düzenlendiği Tarihi Kurşunlu Külliyesi’ni gezen üniversite öğrencileri ve akademisyenler, sanatçılar tarafından gerçekleştirilen konferans ve çalıştaylara katıldı. 4. Uluslararası Cam Festivali minik konuklarını da ağırladı. Odunpazarı Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Özel Atayurt Okulları’nda eğitim gören minikler 4. Uluslararası Cam Festivali sayesinde cam sanatları ile tanıştı. Türkiye Kardeşleri Yurtiçi Değişim Programı kapsamında Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde bulunan Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi’nden gelen 10 öğrenci festivalin ilk günlerinde Kurşunlu Külliyesi’ne gelerek sanatçıların çalışmalarını izledi.

Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici ile camın usta isimleri biraraya geldi

4. Uluslararası Cam Festivali’nde camın usta isimleri ile klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici bir araya geldi. Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek ile oluşturdukları Taksim Trio adlı müzik grubu ile festival kapsamında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) konser vermek için Eskişehir’e gelen Hüsnü Şenlendirici, festivalin gerçekleştiği Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi’ne gitti. Kurşunlu Külliyesi’ni gezen Şenlendirici, ardından da festival çalışmalarını inceledi.

Taksim Trio dinleyicileri mest etti

Aytaç Doğan, Hüsnü Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek’in oluşturduğu müzik grubu Taksim Trio 4. Uluslararası Cam Festival’nin 3’üncü gününde YKSM’de konser verdi. Taksim Trio Konseri için Eskişehirliler adeta YKSM’ye akın etti. Taksim Trio Konserine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, festivale katılan sanatçılar; Steven Ciezki, Colin Webster, Nobuyuki Fujiwara, meclis üyeleri, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Yüzlerce kişinin izlediği konserde Taksim Trio enstrümanları ile birbirinden güzel eserlere hayat verirken, İsmail Tunçbilek de “Yalan Dünya” ve “Derdin Ne” adlı şarkıları söyledi. Taksim Trio dinleyicilerden tam not alırken, konser sonrasında Eskişehirliler Taksim Trio’yu ayakta alkışladı.