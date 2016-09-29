Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Yüzbaşı Özgür Öztekin, 25 Eylül 2016 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola daha önce tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu ağır yaralandı. Sevk edildiği Ankara GATA'da tedavi altına alınan Yüzbaşı Öztekin, bu sabah şehit düştü.

Şehit yüzbaşıdan gelen acı haber, baba ocağı Fethiye’ye ulaştı. Ankara’ya giden şehidin ailesinin Fethiye'nin Tuzla Mahallesi 555. Sokak'taki evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Evli ve 1 yaşında oğlu olduğu öğrenilen şehit Yüzbaşı Özgür Öztekin için yarın saat 10.00'da Fethiye'de tören düzenleneceği ve Fethiye Merkez Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından İncirköy Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Murat Yalçın

MUĞLA