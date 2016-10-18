2 Ekim günü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in kardeşi Kubbettin Gülen'i, Gaziemir ilçesinde bir akrabasının evinde yakalamıştı. Kubbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyum atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlendikten sonra ilişiği kesildiği bildirilmişti. Kubbettin Gülen'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sorgulamaya aldı. Buradaki işlemleri de tamamlanan şüpheli Kubbettin Gülen, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gülen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atakan Şen