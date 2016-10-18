Diğer
Kategoriler

Fethullah Gülen'in kardeşi tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in emniyette gözaltında olan ve işlemleri tamamlandıktan sonra 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan adliyeye sevk edilen kardeşi Kubbettin Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fethullah Gülenin kardeşi tutuklandı

18 Ekim 2016 14:45

2 Ekim günü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in kardeşi Kubbettin Gülen'i, Gaziemir ilçesinde bir akrabasının evinde yakalamıştı. Kubbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyum atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlendikten sonra ilişiği kesildiği bildirilmişti. Kubbettin Gülen'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sorgulamaya aldı. Buradaki işlemleri de tamamlanan şüpheli Kubbettin Gülen, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Gülen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Atakan Şen

Etiketler: Fethullah Gülen, Kubbettin Gülen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!