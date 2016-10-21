Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Bartın, Kocaeli, Çanakkale, Elazığ, Yalova ve Çorum illerini kapsayan operasyonda, 17 Aralık sonrası örgüt liderinin "Bank Asya'ya sahip çıkın" talimatı doğrultusunda başka bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları ileri sürülen çoğunluğu öğretmen 45 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Polisteki sorguları tamamlanan 45 kişi bu sabah saatlerinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren 20 kişi tutuklanmaları için, 25 kişi de adli kontrol altına alınmaları için nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.B., S.A.U., R.D., Ü.K., H.S., M.T., A.M. ve D.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 37 kişi de yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay