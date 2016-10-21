Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ operasyonunda 8 kişi tutuklandı, 37 kişiye adli kontrol

FETÖ operasyonunda 8 kişi tutuklandı, 37 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan çoğunluğu öğretmen 45 kişiden 8'i tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 37 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ operasyonunda 8 kişi tutuklandı, 37 kişiye adli kontrol

21 Ekim 2016 18:02

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Bartın, Kocaeli, Çanakkale, Elazığ, Yalova ve Çorum illerini kapsayan operasyonda, 17 Aralık sonrası örgüt liderinin "Bank Asya'ya sahip çıkın" talimatı doğrultusunda başka bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları ileri sürülen çoğunluğu öğretmen 45 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Polisteki sorguları tamamlanan 45 kişi bu sabah saatlerinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren 20 kişi tutuklanmaları için, 25 kişi de adli kontrol altına alınmaları için nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.B., S.A.U., R.D., Ü.K., H.S., M.T., A.M. ve D.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 37 kişi de yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: 37 kişiye adli kontrol, 8 kişi tutuklandı, fetö operasyonu, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!