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FETÖ Sanığı: 'Cep telefonumu bütün pansiyon kullanıyordu'

FETÖ Sanığı: 'Cep telefonumu bütün pansiyon kullanıyordu'
FETÖ Sanığı: 'Cep telefonumu bütün pansiyon kullanıyordu'

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu edilen tutuksuz şüphelinin yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Ceylan A. (23) ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyetinin savunması yapması için söz hakkı verdiği sanık, ByLock programını kendisinin değil arkadaşının yüklediğini ifade ederek, "Ben 2013-2015 yılları arsında bu örgütün yurdunda kaldım. Pansiyon içinde sohbetler oluyordu. Fakat ben Fetullah Gülen'i o güne kadar hiç tanımıyordum. 'Hoca efendi' diye bahsediyorlardı. Fetullah Gülen olduğunu sonradan öğrendim. Telefondan konuşmamamızı istedikleri için ByLock'u indirmemiz istendi. Programın ne olduğunu bilmiyordum. Benden ziyade çoğunlukla arkadaşım kullandı" açıklamalarında bulundu.

"Cep telefonumu bütün pansiyon kullanıyordu” 

İstenilen HTS kayıtlarında 3 bin 292 görüşme yapıldığı anlaşılması üzerine şüpheli, arkadaşlarının konuştuğunu söyleyerek "Yurttaki arkadaşlarımla eşyalarımı paylaşmayı seviyordum. Cep telefonumu bütün pansiyon kullanıyordu. Çoğunlukla aramaları da onlar yapmıştır. Benim bu örgütle hiçbir alakam yok. 2015 tarihinden sonra yurtlarında da kalmadım. Ordu'da bir arkadaşımla birlikte eve çıktık. Bu günden sonra bağlantım kalmadı. 3 bin 292 aramayla ilgili diyeceğim bir şey yok. ByLock tespitinde de 157 satır yazışmam varmış. En fazla birkaç kez kullanmışımdır. Sadece bir yere gideceğime dair bilgi vermek için yazmışımdır. Çünkü illa buradan yazmamızı istemişlerdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.  

Burak Tekin
 

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