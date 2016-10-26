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FETÖ soruşturmasında 6 polis tutuklandı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 6 polis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında 6 polis tutuklandı

26 Ekim 2016 20:39

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 polis hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 gün önce Elazığ merkezli Hatay, Bilecik, Malatya, Aydın, Kayseri ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon yapmıştı. Operasyon kapsamında aralarında ‘Bylock’ kullananların da olduğu 17 polis gözaltına alındı.
Gözaltına bulunan 17 polis bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan polislerden 6'sı tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 

Halil İbrahim Varlı
 

Etiketler: fetö, polis


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