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FETÖ’de yeni hedef Trump’a ulaşmak

ABD'de iktidarda olan Cumhuriyetçiler ve Başkanı Trump yönetimiyle yakın ilişkiler kurmak isteyen FETÖ, lobi çalışmalarına bir yenisini ekledi.

FETÖde yeni hedef Trumpa ulaşmak

27 Nisan 2017 08:56

ABD'deki Gülenciler'in geçen sonbaharda kurdukları Washington Strategy Group adlı şirket, önceki gün Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen New York merkezli Gotham Hükümet İlişkileri ve İletişimleri adlı kuruluşu lobi faaliyetleri için tuttu. FETÖ adına ABD'deki seçilmiş kişiler nezdinde lobi yapacak olan Gotham, bu işi için 50 bin dolar peşin, her ay da 20 bin dolar gelir elde edecek. Gotham'ın ortaklarından Brad Gertsman, Gülenciler'in kendi şirketlerini Beyaz Saray'la olan yakın bağları nedeniyle seçtiğini söyledi.

TRUMP İÇİN ÇALIŞMIŞTI

Gotham, Trump'ın seçim kampanyasının startını vermiş ve halka ilişkiler faaliyetlerini yürütmüştü. Brad Gertsman, şirketlerinin Suudi Arabistan'daki Türk "siyasi tutukluların" bırakılması için ABD yetkililerini ikna etmeye çalışacağını ve kendisinin de bu amaçla Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi. Süleyman Turhanoğulları'nın başkanlığını yaptığı Washington Strategy Group (WSG), Kasım 2016'dan Nisan 2017'ye kadar Kongre'deki faaliyetleri için 80 bin dolar harcadı.

6 AYDA 150 BİN DOLAR

WSG, Gotham dışında bir başka lobi fırması olan The Estopinan Group'a da 2017'nin ilk çeyreğinde 20 bin dolar ödeme yaptı. Böylelikle FETÖ sadece WSG aracılığıyla son 6 ayda toplamda 150 bin dolar harcamış oldu.

Ragıp Soylu - Sabah gazetesi

Etiketler: ABD, fetö, Trump


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