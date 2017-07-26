FETÖ'den 1 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrolle serbest

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı ve evlerinde yapılan aramada FETÖ'ye ait kitap ve CD'ler ele geçirdi. Söz konusu şahısların ifadeleri doğrultusunda 6 kişi daha gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 1'i memur, 2'si ihraç memur olmak üzere toplam 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mehmet K. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay

