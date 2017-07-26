Diğer
Kategoriler

FETÖ'den 1 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrolle serbest

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖden 1 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrolle serbest

26 Temmuz 2017 19:17

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı ve evlerinde yapılan aramada FETÖ'ye ait kitap ve CD'ler ele geçirdi. Söz konusu şahısların ifadeleri doğrultusunda 6 kişi daha gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 1'i memur, 2'si ihraç memur olmak üzere toplam 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mehmet K. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay
 

Etiketler: fetö, tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!