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FETÖ'nün Peru imamı Alanya'da yakalandı

FETÖ'nün Güney Amerika ülkesi Peru’nun imamı olduğu iddia şüpheli Antalya Alanya ilçesinde yakalandı.

FETÖnün Peru imamı Alanyada yakalandı

20 Şubat 2018 16:20

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütünün Peru imamı olarak aranan Mehmet I.’nın Alanya'da olduğunu tespit eden Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Peru imamı Mehmet I.’nın Cikcilli Mahallesi’ndeki gaybubet evinde saklandığını belirlemesi üzerine baskın düzenledi. Baskında, Mehmet I.’nın Hüseyin S. ismine düzenlenmiş sahte kimlikle gizlendiği ortaya çıktı. Mehmet I. gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 bin 650 TL, 200 dolar 50 euro ile çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Rıza Yanık

 

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