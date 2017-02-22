2016 sezonundan istediği ürüne ve fiyatı alamayan üretici fındık ağaçlarını 2017 sezonunu bakım ve gübreleme bahçeye girmeye hazırlanıyor.

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise fındık üreticisi bahçelerin gübrelenme dönemi öncesi uyarılarda bulundu.

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklama “Fındıkta Azotlu (Yazlık) Gübre Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar” başlığı ile şöyle sıralandı:

“Fındıkta azotlu gübre uygulama zamanı yaklaşmaktadır. Gübrelemede toprak ve yaprak örneği alınıp, analiz yaptırarak, çıkan raporda önerilen çeşit ve miktarda gübre kullanılması büyük önem taşımaktadır. Uygun çeşit ve miktarda azotlu gübre kullanılması fındıktan istenilen düzeyde verim alınmasını sağlar ve toprak özelliğinin olumsuz etkilenmesi önlenmiş olur. Giresun ilimizdeki fındık bahçelerinde organik madde oranına yönelik olarak yapılan araştırmalarda; bir vejatasyon (bitkilerde büyüme) döneminde, dönüme 20-24 kg saf azot verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Azotlu gübrenin uygulama biçimi ve zamanı azot kaybı üzerine etkilidir. Azot oldukça hareketli bir elementtir. İhtiyacı olduğu dönemden önce uygulanırsa topraktan yıkanarak ve gaz halinde uçarak kaybolur. Uygulama zamanlarında vejetasyon dönemi dikkate alınmalıdır. Bölgemiz asit karakterli topraklara sahip olduğundan, Ph 4,5 altında olması durumunda bitki tarafından azot alımı azalmaktadır. Bunun için toprak Ph durumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu durumda sonbaharda kireç uygulaması önem kazanmaktadır.”

Gübreleme ve miktarı nasıl olmalıdır?

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü fındık bahçelerinin büyük bir çoğunluğunun asit karakterde olduğuna dikkat çekerek açıklamasına şöyle devam etti;

“ Genellikle Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerinin büyük bir çoğunluğunun asit karakterde olduğu dikkate alınırsa, Kalsiyum Amonyum Nitrat yüzde 26 CAN kullanılması gerekli olmakla birlikte, yüksek oranda saf azot içeren yüzde 45-46 N - ÜRE gübresi de kullanılabilir. 20-24 kg saf azot verileceği düşünüldüğünde; yüzde 26 CAN gübresinden ocak başına Mart ayının 15’ inden sonra 1. uygulama olarak 650 gr, Mayıs ayının 15 inden sonra 2. uygulama olarak da 650 gr olmak üzere toplam Bin 300 gr verilmelidir. ÜRE gübresi kullanılacaksa; 1. uygulamada 375 gr, 2. uygulamada 375 gr. olmak üzere toplam 750 gr yeterli olacaktır. Ayrıca Mart ayının 15’ine kadar, aynı anda bitkinin istifadesine birden fazla besin maddesini sunan KOMPOZE (15-15-15, 20-20-0, 20-12-15 + İz elementler) gübreler; ayrı ayrı alma, taşıma ve depolama güçlüğünden kurtulma, uygulama işçiliği az olması gibi avantajlarından faydalanmak için gerekli şartlar temin edildiğinde uygun miktarda kullanılabilir. Kompoze gübre kullanıldığında ayrıca azotlu gübrenin 1. uygulamasına ihtiyaç kalmamaktadır.

Kullanılacak toplam azotlu gübrenin yarısı kadar miktar, Mayıs ayının 15’inden itibaren 2. uygulama olarak kullanılmalıdır. Uygulanacak tüm gübreler; fındık dal uçları altındaki 30-40 cm genişliğindeki banda serpilip 5-10 cm toprak derinliğine karıştırılmalıdır. Bakanlığımızın talimatı gereği; nitratlı gübrelerin patlayıcı madde yapımında kullanılmasını engellemek amacıyla, yüzde 26 CAN gübresinin uygulanması sürecinde üreticilerimiz bağlı bulundukları İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden e-reçete alacaklardır. Gübre uygulaması ile ilgili bilgilendirme İl/İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılacak olup, gübreleme işlemi Tarım İşletme Danışmanı, Tarım Kredi Kooperatifi, Fiskobirlik, Ziraat Odalarında görevli personel, muhtar veya aza nezaretinde yapılacaktır.”