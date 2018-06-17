Fırat Arslan dördüncü kez dünya şampiyonu oldu

Türk boksör Fırat Arslan, Almanya’nın Karlsruhe kentinde Arjantinli Pablo Mathias Magroni’ye karşı dünya şampiyonluğu için yumruk salladı. Son derece güçlü yumrukları ile ün salan rakip kazandığı 19 maçın 15’ini nakavtla sonlandırdığı için tam bir nakavt makinesi olarak biliniyordu. Karşılaşma rakibin sporcumuza ard, adra vurduğu sert yumruklarla başladı. İlk saniyeleri rakibini analiz etmekle geçiren Fırat Arslan, henüz ilk dakikada yakaladığı bir açığı iyi değerlendirerek, rakibinin çenesine vurduğu bir yumruk ile nakavt etti. Maç sonunda açıklama yapan Fırat Arslan, rakibinin tehlikeli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Zaten daha önceden videolarını izlemiştim ve nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumu biliyordum. Maça çıktık bana vurduğu yumrukların gücünü görünce anladım ki, erken davranan ve nakavt eten kazanacak. Karşılaşmanın hemen başında yakaladığım bir açığı iyi değerlendirerek rakibimi yere indirdim" dedi.

Çok sayıda Türk seyircinin de doldurduğu stadyumda Fırat, ringe çıkış müziği olarak kullandığı Dombra yerine başka bir müzik çalınca ringe çıkmadı ve Dombra şarkısını çalıncaya kadar bekledi. Bir süre sonra istediği müziğin çalınmasıyla Türk bayrakları eşliğinde ringe yürüdü.

Okan Yavuz: "İstediğimiz sonuca ulaştık"

Fırat Arslan'ın menajeri ve Malik Promotion’un patronu Okan Yavuz, sonuçtan memnun olduklarını belirterek, "Bu galibiyet bizim elimizi güçlendirdi. Önümüzdeki aylarda büyük federasyonların kemerlerinden birisi için dünya şampiyonluk maçı daha yapmayı planlıyoruz. Şu an için görüşmelerimiz iyi gidiyor. İlerleyen dönemde gelişmeleri tüm sporseverlere duyuracağız" şeklinde konuştu.

Fırat Arslan’ın ekip sorumlusu Duran Hayvalı, büyük fedakarlıklarla bu müsabakaya çıktıklarını söyleyerek, "Gece gündüz hiç durmadık çalıştık. Bir aydır oruçlu, oruçlu koşturduk. Öyle zaman oldu ki iftarımızı bile evimizde yapamadık. Çalıştık çabaladık ve çok şükür büyük bir zafere imza attık. Şu an tüm yorgunluğumuz gitti ve zaferin tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın danışmanı Vedat Alyaz, ise son anda rakip değişikliğinin müsabakayı zora soktuğunu vurgulayarak, "Karşılaşmaya sayılı günler kala eski rakibimize vize sorunu çıkarıldı. Böylesine önemli bir müsabakada rakibe vize sorunu çıkarmasına anlam veremiyorum. Dünya şampiyonluğu gibi bir karşılaşmada boksörün vize engeline takılması akıl alır bir şey değildir. Bu dünyada sporun gelişmesini engelleyecek bir hamledir. Nerelerde vize sorunları çıkarıldığı konusunda yorum yapmayacağım ancak son dönemlerde Almanya’nın çok sayıda sporcuya vize engeli çıkarması doğru değildir ve bunu bir an önce düzeltilmesi gereklidir" dedi.