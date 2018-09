fizy İstanbul Müzik Haftası başladı

Dijital müzik platformu fizy'nin öncülüğünde gerçekleşen fizy İstanbul Müzik Haftası MFÖ'nün muhteşem performansıyla başladı. Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonu ile gerçekleşen festival, popüler kültür, Türk pop müziği ve yabancı sanatçı ve grupları aynı çatı altında buluşturuyor. fizy İstanbul Müzik Haftası'nda 6 gün boyunca müziğin en ünlü isimleri sahne alıyor.

Festival MFÖ ile başladı

Festivalin konser açılışını Türk müziğinin efsane grubu MFÖ gerçekleştirdi. 1965 yılından bu yana Türk müziğinin içinde yer alan ve bugüne kadar 13 albümde dillere dolanan sayısız şarkıya imza atan MFÖ, her yaştan sevenleriyle buluştuğu konserde keyifli anlar yaşandı. Grup eşsiz sahne performansıyla müzikseverleri büyüledi.

Müzik dünyasının duayenleri panellerde buluştu

fizy İstanbul Müzik Haftası ‘Folktan Popüler Kitle Kültürüne: Türkiye'de müziğin değişimi ve süreklilikler' konulu panel ile başladı. Panelde, Okan Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tayfun Atay konuşmacı olarak yer aldı. ‘Şehirde Caz' paneline ise İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, Nardis Caz Klübü Kurucuları Zuhal ve Önder Focan, Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, Garanti Bankası Kurumsal Sponsorluk Müdürü Ali Baras ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Üyesi Ali Şimşek yön verdi.

Kentin Elektronik Yüzü panelinde de Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas'ın yanı sıra DJ Ferhat Albayrak, elektronik müziğin önemli isimlerinden İrem Özdoğan ve müzik yapımcısı Murat Uncuoğlu yer aldı. Müzik Yazarı Müjde Yazıcı Ergin'in moderatörlüğünde gerçekleşen Yaşama Müzikle Tutunanlar:Hip-Hop Gençliği paneline ise gençlerin hayranı Hayki, Tahribad-ı İsyan, Flow Radyo Kurucusu Emced Hammaş, Belgesel Yönetmeni Sezer Ağgez ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölümü Öğretim Üyesi ve Yönetmen Ayşim Türkmen katıldı.

fizy İstanbul Müzik Haftası'nda Indie ve Latin rüzgarı

Festival, ikinci günde ise Indie müziğin sevilen ismi Erlend Oye'yi ağırlayacak. Indie müziğin kült ikilisi Kings of Convenience ve The Whitest Boy Alive grupları kadar solo işleriyle de dikkat çeken Erlend Oye & La Comitiva konseri Turkcell Platinum Sahnesi'nde saat 21.00'de müzikseverlerle buluşacak. Aynı akşam Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars da rengarek programlarıyla, sonsuz enerjisiyle, kendi müziğimize uyarladığı latin ezgilerle eğlencenin dansın ve muhabbetin doruğunda bir gece yaşatacak. Konser 21.30'da Zorlu PSM Studio'da gerçekleşecek.

Müziğin en keyifli sohbetleri

fizy İstanbul Müzik Haftası'nın paneller ayağında ise keyifli bir sohbet programı gerçekleşecek. Öğleden sonra başlayacak paneller serisinde Gazeteci Kanat Atkaya, Müzik Yazarı Murat Meriç, Kontra Plak'ın Sahibi Okan Aydın ve Yönetmen ve Koleksiyoner İzzet Öz, ‘Müziğin Hazine Avcıları: 21'inci yüzyılda Plak'ı konuşacak. ‘Modern Dünyada Sanatçının Keşfedilme Günlüğü' konulu panel ise Müzik Yazarı İpek Atcan moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Panelin konuşmacıları arasında The Away Days grubunun gitaristi Can Özen, şarkıcı Serel Yereli ve gazeteci Burak Abatay yer alacak. ‘Nesiller Arası Köprü: Remiks Kültürü' paneli ise iletişim danışmanı ve müzik yazarı Taner Turna, Moğollar grubundan Cahit Berkay ve Dj ve Prodüktör Yasin Vural'ın katılımıyla gerçekleşecek.