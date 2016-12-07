Küçükçekmece Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne alan pop müzik grubu “Fraulein Hona” keyifli bir konser verdi. Dörtlü müzikal yolculuklarına 2013 yılında yayınlanan "The Ground Beneath Our Feet" adlı albümleri ile başlayan grup, günlük yaşam temalı şarkılarıyla beğeni topladı. Johanna Schmid, Kerstin Eckert, Judith Prieler, Melanie Künz’ten oluşan Fraulein Hona grubu, albümlerinden şarkılar seslendirdi.

Birbirinden farklı perküsyon icralarıyla da izleyiciden tam not alan grup üyeleri, alkışlar karşısında duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Avusturya Kültür Ofisi katkılarıyla düzenlenen konser sonunda, kültür merkezi yetkilileri sanatçılara günün anısına çiçek vererek, teşekkür etti.

