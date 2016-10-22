TT Arena'ya Trabzonspor taraftarları da geliyor

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında TT Arena'da bordo-mavili taraftarlar da yer alacak.

Cumartesi günü ligin 8. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın ardından bordo-mavili taraftarlara sevindirici haber geldi. Trabzonsporlu taraftarlar takımlarını TT Arena tribünlerinden destekleyebilecekler. İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın ardından Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında deplasman tribünlerinde bordo-mavili taraftarlar yerlerini alacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in alınan kararın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i aradığı ve bu konuda bilgi verdiği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre her iki kulüp taraftarlarının ve camiaların bu karardan memnun olduğu ifade edildi.

Galatasaray 0-1 Trabzonspor canlı anlatım özet ve golleri izle (GS TS maçı izle)

Galatasaray - Trabzonspor maçı Aydınus'un

Galatasaray ile Trabzonspor arasında Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın en önemli karşılaşması TT Arena'da Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk edeceği maçta hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı açıklandı. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa.

Trabzonspor Fırat Aydınus'la gülmüyor

Trabzonspor, İstanbul Bölgesi hakemi Fırat Aydınus'un daha önce yönettiği maçlarda Galatasaray'ı yenme başarısı gösteremedi.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan 43 yaşındaki Aydınus, kariyerinde 4. kez Galatasaray-Trabzonspor maçına çıkacak. Aydınus'un daha önce yönettiği üç maçta bordo-mavililer sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Hakem Aydınus, kariyerinde ilk kez Trabzonspor - Galatasaray maçına 23.12.2009 tarihinde atandı. Ali Sami Yen'de oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kaybetti. Bordo-mavililer 2013 yılında yine İstanbul'da oynanan maçı 2-1, 2014 yılında Trabzon'da oynanan maçı ise 4-1 kaybetmişti.

Fırat Aydınus, bugüne kadar Trabzonspor'un 42 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Aydınus, bordo-mavililere 92 sarı kart gösterirken 11'de kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray'ın ise 38 maçını yöneten Aydınus'la sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken, söz konusu maçlarda 93 sarı kart ve 10 kırmızı kartı Galatasaray'lı oyunculara gösterdi.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın günü: 22 Ekim Cumartesi

Maçın saati: 19:00

Stadyum: TT Arena

Hakem: Fırat Aydınus

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı Anlatım: İha.com.tr

Trabzonspor, İstanbul’da yoğun ilgiyle karşılandı

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Türk Telekom Arena’da Galatasaray’a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul’a geldi.

Bordo-mavili kulübü taşıyan kafile Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Takımı karşılamak üzere havalimanına gelen taraftarlar, bordo-mavili ekibi coşkuyla karşıladı.

Trabzonspor, İstanbul'da kazanamıyor

Galatasaray'ın Trabzonspor ile İstanbul'da oynadığı maçlarda sarı-kırmızılıların büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'daki 43 lig maçında Galatasaray rakibine sadece 9 kez mağlup olurken, 23 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. 11 maç ise berabere bitti.

İki ekip arasında Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 43 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 121 karşılaşmanın 56'ni Galatasaray, 38'sini Trabzonspor kazandı. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160 kez rakip fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 131 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde Galatasaray önde

Süper Lig'de yapılan 86 karşılaşmanın 39'nu sarı-kırmızılı takım kazanırken, 26 maçta ise gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. 21 karşılaşma berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 113, Trabzonspor ise 94 gol attı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Trabzon'da Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'da oynanan maçı ise 2-1 kazanmıştı.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig karşılaşmalarında da Galatasaray, galibiyet sayısında rakibine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray, İstanbul'daki 43 lig maçında rakibine sadece 9 kez mağlup olurken, 23 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. İstanbul'daki 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne karşılık, Trabzonspor 44 gol kaydetti.

Farklı galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Ligdeki son 12 maç

2011-2012

Trabzonspor - Galatasaray: 0 - 3

Galatasaray - Trabzonspor: 1 - 1

Trabzonspor - Galatasaray: 2 - 4

Galatasaray - Trabzonspor: 0 - 0

2012-2013

Trabzonspor - Galatasaray: 0 - 0

Galatasaray - Trabzonspor: 2 - 0

2013-2014

Galatasaray - Trabzonspor: 2 - 1

Trabzonspor - Galatasaray: 1 - 4

2014-2015

Galatasaray - Trabzonspor: 0 - 3

Trabzonspor - Galatasaray: 2- 1

2015-2016

Trabzonspor-Gaatasaray:0-1

Galatasaray-Trabzonspor:2-1

Galatasaray ile Trabzonspor 87. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları maçla birlikte 87. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 39 galibiyeti, bordo mavili takımın ise 26 galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da TT Arena'da Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ile averajla 3. sırada bulunurken, bordo-mavililer 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

87. randevu

İki takım Süper Lig'in kurulduğu 1959 tarihinden itibaren 86. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 39 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 26 kez rakibini mağlup etti. Taraflar 21 maçta eşitliği bozamadı.

Aslan evinde geçit vermiyor

Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililerle evinde oynadığı 43 maçın 24'ünden 3 puanla ayrılırken, 8 kez de mağlup oldu. 11 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

Eren ve Bruma takımı sırtlıyor

Ligde Galatasaray'ın attığı 13 golün 5'inde imzası bulunan Eren Derdiyok, Trabzonspor'a karşı Teknik Direktör Riekerink en önemli hamlesi konumunda bulunuyor. Bu sezon gösterdiği performansla gözleri üstünde toplayan Bruma'da sarı-kırmızılıların hücum silahlarından.

Muslera'dan geçit yok

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kötü gidişatında iyi bir performans sergileyemeyen Muslera, bu sezon göz dolduruyor. Kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla takıma destek veren Uruguaylı file bekçisi, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada kalesini 5 gole kapatamadı. Muslera ligde en az gol yiyen 2. kaleci konumunda bulunuyor.

Sneijder görev bekliyor

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında sakatlığı devam eden İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson dışında eksik bulunmuyor. Milli takım kampında sakatlanan ve Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçında oynamayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, bu hafta takımla antrenmanlara çıktı. Sneijder, Teknik Direktör Riekerink'in görev vermesi halinde Trabzonspor maçında sahada olacak.

PFDK'dan Trabzonpor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisar Belediyespor maçında taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı Trabzonspor'a para cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı karar şöyle:

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 16.10.2016 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı

Süper Lig'de 8. haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftada oynanacak maçların programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde 8. haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cuma

19.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Serkan Çınar

20.00 Gaziantepspor - Kayserispor: Arda Kardeşler

22 Ekim Cumartesi

16.00 A. Alanyaspor - Bursaspor: Hüseyin Göcek

19.00 Akhisar Belediyespor - Adanaspor: Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Ekim Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

16.00 Osmanlıspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Barış Şimşek

24 Ekim Pazartesi

20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım