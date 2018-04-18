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Galatasaray bu sezon evinde ilk kez mağlup oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi karşılaşmalarda ilk mağlubiyetini aldı.

Galatasaray bu sezon evinde ilk kez mağlup oldu

18 Nisan 2018 22:55

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray, rakibine ilk yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'ndan elendi. Bu sonuçla Galatasaray, bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini de almış oldu. Bu sezon Süper Lig'de iç sahada 15, Türkiye Kupası'nda 3 ve Avrupa Ligi'nde 1 mücadeleye çıkan sarı-kırmızılılar, 19 maçtır rakiplerine mağlup olmuyordu. Ligdeki 15 maçta 14 galibiyet alan ve yalnızca Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahasında oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Avrupa Ligi'nde Östersunds ile taraftarı önünde berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahadaki 20. mücadelesinde mağlubiyetle tanıştı. Rakibini ilk maçta deplasmanda 2-1 yenip avantajlı duruma geçen Fatih Terim'in öğrencileri, buna karşın Akhisarspor karşısında ilk yarıda Seleznyov'un gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak hem bu sezonki ilk iç saha yenilgisini aldı hem de Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti.  

Bozhan Memiş

Etiketler: akhisar, galatasaray

 

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