Derbi maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Türk Telekom Arena'da Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Linnes’in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sneijder’in uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun’da kaldı.
13. dakikada Linnes’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Podolski’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
14. dakikada Batalla’nın pasıyla ceza sahası içinde kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Kubilay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Deniz’in şutu kaleci Muslera’dan döndü. Dönen topu önünde bulan Batalla’nın vuruşunda ise Uruguaylı kaleci meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
32. dakikada yay üzerinde bulunan Sneijder, ceza sahası içinde bulunan Podolski’ye pas verdi. Podolski’nin beklemeden ortasında kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Yasin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
43. dakikada Sneijder’in pasıyla ceza sahası içinde bulunan Bruma’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
55. dakikada Sneijder’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin kalenin sağ alt köşesinden ağlara gitti. 2-1
62. dakikada ceza sahası dışında bulunan Sneijder’in kaleyi karşıdan gören bölgeden vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
69. dakikada Podolski’nin ceza sahası içinde Erdem’i geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
70. dakikada Bruma’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sneijder’in kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
90+2. dakikada savunmadan çıkan topla sağ kanatta buluşan Sinan'ın pasında kaleci Harun ile karşı karşıya gelen Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: TT Arena
Hakemler: Barış Şimşek x, Mehmet Çetin x, Samet Çavuş x
Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Serdar xx, Hakan xx, Linnes xx, Nigel de Jong xx, Selçuk xx, Yasin xx, Bruma xx (Sinan, dk. 82 x), Sneijder xx (Hamit dk. 90+3 ?), Podolski xx (Eren dk. 87 ?)
Yedekler: Cenk, Semih, Josue, Cavanda
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink
Bursaspor: Harun xx, Erdem xx, İsmail xx, Sivok xx, Aziz Behich xx, Merter xx, Faty xx (Emre dk. 64 x), Deniz xx, Batalla xx, Joshua John xx (Necid dk. 73 x), Kubilay xx (Jorquera dk. 64 x)
Yedekler: Mert, Sercan, Ertuğrul, Del Valle
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Yasin (dk. 32), Sneijder (dk. 55), Eren (dk. 90+2) (Galatasaray), Kubilay (dk. 14) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Serdar Aziz (Galatasaray), Necid (Bursaspor)
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