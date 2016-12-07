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Galatasaray farklı yendi

Kadınlar Eurocup C Grubu’nda mücadele eden iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Galatasaray evinde Canik Belediye’yi 87-66’lık skorla yendi.

Galatasaray farklı yendi

07 Aralık 2016 22:29

Gelecek hafta 14 Aralık Çarşamba günü Galatasaray, Dinamo Novosibirk’i ağırlarken, Canik Belediye 15 Aralık’ta Riga’yı konuk edecek.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Maka Kupatadze xx, Mila Cavara xx, Miroslav Tomov xx

Galatasaray: Pınar Demirok xx 7, Jefferson xxxx 28, Işıl Alben xxx 11, Vitola xx 6, Deniz Çolakoğlu xx 4, Papova xxx 16, Traore xx 11, İrem Naz Topuz x 1, İnci Güçlü xx 2, Seda Deniz xx 1, Eda Şahin x, Cansu Köksal x

Başantrenör: Marina Maljkovic

Canik Belediyespor: Sandric xx 8, Murphy xx 13, Babkina xx 15, Hülya Çoklar xx 8, Mircheva xx 13, Miray Şahin x 1, Coulibaly xx 8, Niray Sena Aral x, Fatma Ata x, Tuğba Taşçı x

Başantrenör: Erdal Yeğin

1. Periyot: 22-21 (Galatasaray lehine)

Devre: 38-40 (Canik Belediyespor lehine)

3. Periyot: 60-56 (Galatasaray lehine)

Etiketler: galatasaray


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