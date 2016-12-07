Gelecek hafta 14 Aralık Çarşamba günü Galatasaray, Dinamo Novosibirk’i ağırlarken, Canik Belediye 15 Aralık’ta Riga’yı konuk edecek.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Maka Kupatadze xx, Mila Cavara xx, Miroslav Tomov xx
Galatasaray: Pınar Demirok xx 7, Jefferson xxxx 28, Işıl Alben xxx 11, Vitola xx 6, Deniz Çolakoğlu xx 4, Papova xxx 16, Traore xx 11, İrem Naz Topuz x 1, İnci Güçlü xx 2, Seda Deniz xx 1, Eda Şahin x, Cansu Köksal x
Başantrenör: Marina Maljkovic
Canik Belediyespor: Sandric xx 8, Murphy xx 13, Babkina xx 15, Hülya Çoklar xx 8, Mircheva xx 13, Miray Şahin x 1, Coulibaly xx 8, Niray Sena Aral x, Fatma Ata x, Tuğba Taşçı x
Başantrenör: Erdal Yeğin
1. Periyot: 22-21 (Galatasaray lehine)
Devre: 38-40 (Canik Belediyespor lehine)
3. Periyot: 60-56 (Galatasaray lehine)