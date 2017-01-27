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Galatasaray ile Akhisar Belediyespor 14. randevuda

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, TT Arena’da oynayacağı Akhisar Belediyespor ile 14. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 10’a 2 üstünlüğü bulunurken, 1 maçta eşitlik bozulmadı.

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor 14. randevuda

27 Ocak 2017 11:34

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın saat 19.00’da TT Arena’da Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 18 haftada sarı-kırmızılılar; 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle topladığı 36 puanla 3. sırada yer alırken, yeşil-siyahlılar ise 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliğin sonucunda 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

14. randevu
Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig’de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, Akhisar 1 kez kazanabildi. Toplamda ise 13 kez karşılaşan iki takımdan Galatasaray 10 kez, yeşil-siyahlılar 2 kez rakibini mağlup etti. 1 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Akhisar’da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Aslan, Akhisar karşısında telafi peşinde
Galatasaray, Süper Lig’deki 6 maçlık yenilmezlik serisini Kardemir Karabükspor karşılaşmasında sona erdirmişti. Şampiyonluk potasından kopmak istemeyen sarı-kırmızılılar, deplasmanda kaybedilen 3 puanının telafisini Akhisar karşısında yapmak istiyor.

Maç 0 derecede oynanacak
TT Arena’da yarın oynanacak mücadele soğuk bir havada geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklanan hava durumu tahminlerinde yarın saat 19.00’daki maçın 0 derecede oynanması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren İstanbul’u zaman zaman etkisi altına alan kar yağışının maç saatinde olmaması bekleniyor.

Sakat ve cezalılar takıma döndü
Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Koray Günter de antrenmanda takımla çalıştı. Ayrıca disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou affedildi ve bu hafta antrenmanlarda yerini aldı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in görev vermesi halinde bu futbolcular sahadaki yerini alacak.

Ahmet ve De Jong cezalı
Sarı-kırmızılılarda Ahmet Çalık ile Nigel De Jong kart cezalısı olduğunu için Akhisar Belediyespor karşısında yer alamayacak. Ahmet, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecekken, Hollandalı futbolcu De Jong ise 24Erzincanspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı maçta oynayamayacak.
İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile Ekrem Kan yapacak.
 

Oğuzhan Ort


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