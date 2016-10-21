Karşılaşmaya Galatasaray Odeabank, Sinan Güler, Göksenin, Schilb, Daye ve Tyus ilk 5’i ile, Kızılyıldız ise Jenkins, Dangubic, Mitrovic, Jovic ve Kuzmic ile başladı. Mücadelenin başında hücumda etkili olan sarı-kırmızılılar Göksenin Köksal ve Tyus’ın sayılarıyla skoru 7-1 yaptı. Savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray hücumda Göksenin ve Tyus’ın pota altından bulduğu sayılarla farkı 13’e çıkararak skoru 16-3’e getirdi. Sırp ekibi, Simonovic’in üst üste bulduğu 8 sayı ile farkı 6’ya indirdi ve 19-13 yaptı. Aradaki sayı farkını koruyan Galatasaray Odeabank, Dentmon’un son saniye üçlüğü ile periyodu 30-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda Kızılyıldız, Simonovic ve Guduric’in sayılarıyla hızlı başladı ve skoru 30-22’ye getirdi. Etkinliği sürdüren Sırp ekibi savunmada Galatasaray’ı durdurdu ve dış atışlar ile hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 36-35 öne geçti. Kızılyıldız’ın serisini Thompson’ın pota altından bulduğu sayılarla bitiren sarı-kırmızılılar 37-36 tekrar öne geçti. Karşılıklı sayılarla geçen son bölümde serbest atışlardan bulduğu sayılarla skorda ayakta duran Galatasaray Odeabank, devreye 47-47’lik eşitlikle girdi.

Üçüncü periyo da iki takımda savunmada iyi başladı ve ilk 1 buçuk dakika birbirlerine sayı şansı vermedi. Simonovic, Kuzmic ve Jovic’in sayılarıyla 16-0’lık seri yakalayan Kızılyıldız, skoru 65-50 yaptı. Daha sonra hücumda toplarlanan sarı-kırmızılılar, Tyus ile pota altından Daye ile de dış atışlardan bulduğu sayılarla 9-0’lık seri yakaladı ve skoru 65-59’a getirdi. Galatasaray Odeabank, Daye’in üst üste bulduğu üçlüklerle farkı 2’ye indirdi ve periyodu 69-67 geride kapadı.

Son periyoda taraftarının da desteğini arkasına alarak başlayan sarı-kırmızılılar, Tyus’ın smacı ile skoru 69-69 yaptı. Savunmada Kızılyıldız’ı durduran Galatasaray Odeabank, Dentmon sayısı ile 73-72 öne geçti. Çekişmeli geçen son bölümlerde geriye düşen sarı-kırmızılılar parkeden 85-83’lük skorla mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, THY Euroleague’in 3. haftasında 26 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek.

Karşılaşmanın en skoreri Galatasaray Odeabank’tan Austin Daye 24 sayı ile olurken, Kızılyıldız’da ise Simonovic 23 sayı ile oynadı.

Karşılaşmadan notlar

Aslan, Kızılyıldız'a karşı 3. mağlubiyetini aldı

Galatasaray Odeabank, Kızılyıldız ile THY Euroleague’de 4, Eurocup’ta da 2 olmak üzere bugüne kadar 6. kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlarda 4'e 2 üstünlüğü olan sarı-kırmızılılar, toplamda 3. kez mağlup oldu.

Taraftarlar susmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Odeabank’ı Kızılyıldız ile oynadığı bu önemli maçta da yalnız bırakmadı. Taraftarlar, sarı-kırmızılılara desteklerini maç boyunca sürdürdü.

Kızılyıldız taraftarı gelmedi

İki takım arasında imzalanan centilmenlik anlaşması gereği Kızılyıldız takımının taraftarları Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada tribünde yer almadı.

Necati Demirkol’dan destek

Bu önemli maçta Galatasaray Odeabank’ı yalnız bırakmayan sarı-kırmızılıların eski yöneticilerden Necati Demirkol da mücadeleyi en önden takip etti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Fernando Rocha xx, Ioannis Foufis xx, Robert Vyklicky xx

Galatasaray Odeabank: Russ Smith x 4, Preldzic x, Micov x 1, Tyus xxx 19, Thompson x 4, Schilb x 1, Pleiss x, 2 Daye xxxx 24, Sinan Güler xx 4, Diebler xx 4, Dentmon xx 12, Göksenin Köksal xx 8

Başantrenör: Ergin Ataman

Kızılyıldız: Dangubic xx 9, Mitrovic x 1, Lazic x 3, Simonovic xx 23, Jenkins x 3, Guduric xx 11, Jovic xx 14, Kuzmic xx 11, Bjelica xx 10

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 30-17 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 47-47

3. Periyot: 69-67 (Kızılyıldız lehine)

5 Faul alan: Dangubic (Kızılyıldız)