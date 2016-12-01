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Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.


01 Aralık 2016 13:35

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Elazığspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın devam eden bölümünde 4'e 4 belirli bir alanda topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dar alanda 4'e 4 yüksek tempolu çift kale maç gerçekleştirildi.
Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
 

Etiketler: galatasaray, Spor Toto Süper Lig


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