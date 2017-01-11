Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Garry Rodrigues medyanın karşısına çıkıyor

Garry Rodrigues medyanın karşısına çıkıyor

Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues, yarın medyanın karşısına çıkıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Riekerink'le birlikte, Atiker Konyaspor karşılaşmasının maç toplantısına katılacak.

Garry Rodrigues medyanın karşısına çıkıyor

11 Ocak 2017 14:29

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, ayağının tozuyla medyanın karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılıların 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için imza töreni düzenlenmeyecek. Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'le birlikte maç toplantısına katılacak olan futbolcunun, basın önünde sözleşme imzalamayacağı öğrenildi. Sözleşmeyi zaten imzaladığı ifade edilen 26 yaşındaki futbolcunun, rutin maç toplantısında basın mensuplarının karşısına çıkacağı belirtildi. 

Bozhan Memiş

Etiketler: galatasaray, PAOK, Rodrigues


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç