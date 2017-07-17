GAÜ, Mozambik Cumhuriyeti en prestijli üniversiteler listesinde

GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut ve GAÜ Uluslararası Marketing Sorumlusu Firuze Aygün Osman Afrika ülkelerinden Mozambik’te, üst düzey devlet yetkilileri ile temasta bulundu. Mozambik Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan ve Bakan Yardımcılığı düzeyinde gerçekleşen görüşmeler neticesinde, GAÜ tüm akademik programlarındaki Akreditasyonunu yenilerken, Mozambik Cumhuriyeti Burslar Kurumu Başkanı Cassamo Nuvunga ile gerçekleşen görüşme neticesinde de, Mozambik Cumhuriyeti burs destekleme programındaki prestijli üniversiteler listesinde yerini aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut, göstermiş oldukları misafirperverlik, destek ve çalışmalar için, Mozambik Eğitim Bakanı, Bakan Yardımcısı ve Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü ile T.C. Maputo Büyükelçiliğine teşekkürlerini sunarak, başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Davut, Afrika’da birçok ülkede devlet yetkilileri ile temaslarda bulunduklarını belirterek, GAÜ’ nün uluslararası vizyon çalışmaları çerçevesinde de Mozambik Cumhuriyeti’nin en büyük Üniversitesi olan Univresidade Pedagogica ile birçok konuda işbirliği anlaşması imzaladıklarını ifade etti. Milli Eğitim Eski Bakanı ve Rektör Prof. Dr. Jorge Ferrao, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Boaventura J. Aleixo teşekkürlerini sunan Davut, İşbirlikleri çerçevesinde akademik alanda büyük çalışmalar gerçekleştireceklerine inandıklarını ve bunun yanında öğrenci değişim programları ile de, iki üniversite içinde büyük olanaklar yarattıklarını vurguladı.