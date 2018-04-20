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Gayrimenkul Zirvesi 25 Nisan’da İstanbul’da

Gayrimenkul profesyonellerinin ve girişimcilerin bir araya geleceği TrendERA Gayrimenkul Zirvesi, 25 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. 2018 yılı gayrimenkul sektörünün de masaya yatırılacağı zirvede ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, satışların hareketlenmesi için gayrimenkul danışmanlarına altın önerilerde bulunulacak.

Gayrimenkul Zirvesi 25 Nisanda İstanbulda

20 Nisan 2018 10:26

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, gayrimenkul dünyasına farklı bir bakış açısı getiren TrendERA Gayrimenkul Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Gayrimenkul sektörü profesyonellerinin ve girişimcilerin bir araya geleceği organizasyonda, 2018 yılında sektörde yaşanan gelişmeler alanında uzman kişiler tarafından tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. 25 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek zirvede ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay; ‘Gayrimenkul Danışmanlarına Öneriler’ konulu konuşmasını yaparak, danışmanlara satış artıran altın önerilerde bulunacak. 

Yapılan bilgilendirmede zirvede; Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu ‘Ev Sahibi Olmanın Psikolojisi’, ERA Creative Broker Yasin Kunduracı ‘Bölgeni Bir Numara yap’, ERA Türkiye Kanal Direktörü Kadir Tümen ‘ERA Türkiye Zincirinin İçinde Olmak’, Zingat.com Doğu Marmara Bölge Yöneticisi Mehmet Sarıkaş ‘Zingat.com’un Gayrimenkul Profesyonellerine Sağladığı Faydalar’, Satış ve Pazarlama Danışmanı Hakan Ömer Gider ‘Komisyonu Pazarlıksız Alabilme Becerisi’, Academic Trend Yönetici Ortak Koray Dağdelen ‘Amaç Satış Değil Sonuç Satış’, ERA Türkiye Franchise Direktörü Birgül Dalgakıran ‘Yüksek Performanslı Gayrimenkul Danışmanının 10 Kişilik Özelliği’, Ahmet Cezmi Göbüt ‘Bizi Yöneten Alışkanlıklarımız, Alışkanlıklarımızı Yöneten ise Biziz’, Ulvi Kocailik ‘Gayrimenkulün Şifreleri’ konularını ele alacaklar.  

 

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